L’orrore negli occhi dei bimbi. Esposti quaranta disegni dei piccoli superstiti di Gaza

La mostra “Heart of Gaza“ arriva a Cologno Monzese. Oggi alle 16,30, a Villa Casati, sarà inaugurata una straordinaria raccolta di 40 disegni realizzati dai bambini di Deir Al Balah, Gaza, che racconta la realtà di una terra martoriata dalla guerra con tutti i suoi orrori. I disegni dei piccoli di Gaza mostrano la realtà del conflitto e tutta la drammaticità, la violenza e le ingiustizie individuali e collettive a cui queste giovani vite vengono sottoposte. "Una mostra per riflettere sull’infanzia negata e sui traumi che la guerra in atto sta compiendo, senza dimenticare le migliaia di morti che ha provocato", spiega l’amministrazione. L’esposizione sarà visitabile fino al 6 aprile a ingresso libero.