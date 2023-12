L’Orpea di Segrate si aggiudica l’Oscar

Oscar delle case di riposo all’Orpea di Segrate, "eccellenza italiana nel campo delle Rsa per anziani". La struttura ha vinto il premio "Best italian health award", prima edizione dell’iniziativa di "Confcommercio Salute, sanità e cura" che valuta qualità e performance delle realtà del socio-sanitario del Paese. La classifica è frutto di punteggi calcolati sulla base di parametri economici e organizzativi. A ritirare il riconoscimento, il ceo del gruppo Alessandra Taveri e Matteo Romano, direttore del polo di San Felice: "Questo traguardo è il coronamento dell’impegno di tutta la squadra - dice il manager -. L’obiettivo è aumentare i servizi per gli ospiti restando all’avanguardia in un settore in evoluzione". Bar.Cal.