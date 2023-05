Loreni ce l’ha fatta Sulla fune a 140 metri

Una fune tesa si staglia nel cielo. Il fiato sospeso e qualche migliaio di spettatori con il naso all’insù per la traversata di 205 metri di Andrea Loreni, funambolo specializzato in camminate a grandi altezze, dall’iconico e pluripremiato Bosco Verticale all’UniCredit Tower. Venti minuti a 140 metri d’altezza che apre in bellezza la seconda edizione di BAM Circus - Il festival delle meraviglie al parco: si tratta della traversata più alta mai realizzata in un contesto urbano, con coefficiente di difficoltà superiore su una corda in dyneema di 20 mm di diametro e con quattro tecnici appesi alla fune per stabilizzarne il movimento. A rendere ancora più emozionante il momento la performance musicale commissionata da BAM a Cesare Picco, compositore e pianista. M.R.