L’ondata di fake news e la goccia di Ovidio che scava la pietra

Italia paese fondatore è parte di una Europa che, ancora priva di una sua identità, rischia di diventare Don Abbondio, vaso di coccio in mezzo a quelli di ferro. Peraltro l’Europa è una necessità, senza una difesa unitaria, per ora economica. Brexit docet! La perfida Albione alle prese – lei potenza imperiale marinara per oltre 100 anni – con gravi problemi all’orizzonte che potrebbero causare disordini sociali pericolosi. La sterlina, già moneta di riferimento, è diventata irrilevante anche rispetto all’euro. In forte regresso sul dollaro.

E l’Italia? Nel Continente non è più la Cenerentola anche se le due nobili decadute signore, Francia e Germania, ancora snobbano lo Stivale. Plebeo ed inaffidabile. Nei fatti, non è così. Da nazione sconfitta abbiamo patito il calvario del perdente. Non che Sparta rida, l’astensione italica alle urne è un fenomeno, ormai ne sono tutti convinti, di disgregazione morale e nichilista che induce a pessimismo. Chi non va a votare esprime protesta, disaffezione, sfiducia. Perché non si gode di un diritto e si lascia che una minoranza, pur frazionata, disponga la scelta del Governo.

Si snobbano le stanze dei bottoni (Parlamento); monta lo scontento ben foraggiato da tante fake news ripetitive e stonate che purtroppo hanno peso. Cattivo, maligno e distruttivo come “gutta cavat lapidem”. La goccia di Ovidio che scava la pietra. Non è soltanto l’allontanamento da una politica disistimata, è soprattutto mancanza di coraggio, di responsabilità e di intelligenza degli elettori, che molti non sono perché astenuti. Nella dialettica democratica il sale è la contrapposizione tra maggioranza ed opposizione che incalza e propone idee. Ci sono? Ne dubitiamo. Renato Mannheimer ha lucidamente analizzato il fenomeno fascismo ed antifascismo che interessa la metà degli italiani. Ma che è irrilevante nelle urne. Lasciamo al lettore trarne le conclusioni.