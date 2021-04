Milano, 2 apruile 2021 - Nessun cambiamento in vista: la Lombardia resta in zona rossa. Oggi, venerdì 2 aprile, è il giorno del nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità che potrebbe modificare ancora una volta, la mappa delle zone Covid in Italia. Tutto il Paese è ormai interamente rosso-arancio ma per qualche regione potrebbero esserci delle novità. Dipende tutto dall'andamento della curva dei contagi. Per Milano e gli altri capoluoghi lombardi, che dal 15 marzo scorso sono in zona rossa, non ci sono grandi possibilità di lasciare la fascia di rischio epidemico più alto. L'ultimo bollettino, quello di giovedì 1 aprile, ha riportato 4.483 nuovi casi per 58.888 tamponi con il tasso di positività in crescita al 7.6%. Sono in calo i ricoverati sia in terapia intensiva (-3, 860) che negli altri reparti (-210, 6.823). I decessi sono stati 127 per un totale di 30.862 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Covid Italia e Lombardia, bollettino del primo aprile

Qualche giorno fa, anche il presidente della Regione, Attilio Fontana, era stato piuttosto chiaro: "Certi dati stanno sicuramente migliorando. L'Rt si e' abbassato in maniera considerevole. Ma abbiamo ancora un po' di valutazioni negative legate a occupazione di ospedali e delle terapie intensive". Proprio per questi motivi, "la Regione sarà in zona rossa per tutta la settimana di Pasqua". Però, aveva aggiunto il governatore "una volta finito il periodo delle vacanze pasquali spero si possa ricominciare a respirare". Va comunque precisato che, in base a quanto stabilito dai provvedimenti del governo, il 3, 4 e 5 aprile (il sabato prima di Pasqua, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) tutta l'Italia sarà in lockdown: sul territorio nazionale varranno le regole della zona rossa. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà però consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Pasqua e Pasquetta in zona rossa, scatta il mini-lockdown: ecco le regole

Lombardia in zona arancione, quando?

Quindi, il monitoraggio dell'Iss decisivo sarà venerdì 9 aprile. Se i dati lo permetteranno, il passaggio in arancione per la Lombardia sarà possibile da lunedì 12 aprile. Molto più lontano il ritorno in zona gialla. Ricordiamo che, mentre il passaggio immediato da zona gialla a rossa è possibile, non lo è il contrario. Inoltre, fino al 30 aprile non ci saranno zone gialle di fatto, come disposto dal decreto del governo di Mario Draghi.

Zona arancione, le regole

In zona arancione gli spostamenti sono concessi all'interno del proprio Comune o in Comuni diversi dai capoluoghi di provincia entro un raggio di 30 chilometri se si vive in centri con meno di 5.000 abitanti. Vietati tutti gli spostamenti, se non giustificati, dalle 22 alle 5 per via del coprifuoco nazionale. Riaprono i negozi che non vendono beni di prima necessità, ma restano ugualmente chiusi bar e ristoranti (solo servizio di asporto e consegna adomicilio).

Regioni: quali cambiano colore oggi?

Resteranno in rosso Calabria, Toscana e Valle d'Aosta per le quali il lockdown è scattato la scorsa settimana. Peggiora la situazione della Basilicata: il monitoraggio settimanale di Ministero della Salute e Istituto superiore della Sanità dovrebbe spingere l'Rt della regione ben sopra l'1. La settimana scorsa era sceso a 0,96, se dovesse andare superare l'1,25 la regione rischierebbe di tornare in zona rossa, così come successo dal primo al 15 marzo scorso. Perr quanto riguarda la Sicilia nelle scorse ore il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza che manda in rosso da venerdì 2 a mercoledì 14 aprile i Comuni di Borgetto, Ciminna, Mezzojuso e Partinico in provincia di Palermo, Lampedusa e Linosa nell'Agrigentino e Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. Il provvedimento è stato adottato su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell'aumento di casi positivi al Covid. Diventano, così, 27 le zone rosse sul territorio regionale.

Promozione quasi certa per la Campania. "Siamo abbastanza sereni. Su i due dati che misurano il livello dell'epidemia, il numero dei decessi e delle terapie intensive occupate, abbiamo una condizione che ci fa essere fiduciosi, sempre che non perdiamo il senso della responsabilità e della misura" ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca. A proposito della linea dura di chiusura della regione che ha scelto, De Luca fa notare: "Non siamo affezionati alla zona rossa". "La linea della Campania è molto semplice – ha ribadito - vogliamo aprire tutto ma per sempre, non per finta. Il sistema delle mezze misure ha portato l'Italia all'esaurimento nervoso.

A sperare in un passaggio di fascia anche il Veneto. "Incrociamo le dita ma se sarò confermata la nostra proiezione, noi domani auspicabilmente speriamo ci sia un passaggio di colore" in arancione, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa convocato presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia). Secondo i dati in possesso della Regione "il nostro Rt dovrebbe essere di 1,12 e l'incidenza ogni 100.000 abitanti è pari a 226,8" ha sottolineato il governatore. "La percentuale di occupazione dei posti in terapia intensiva è pari al 29% mentre in area non critica è pari al 27%" ha aggiunto. "Sono dati che dovrebbero indicare un passaggio in zona arancione da martedì ma aspettiamo..." ha concluso il governatore. In arancione dovrebbero riuscire rimanere il Lazio e anche la Liguria, dove il governatore Giovanni Toti che ha stabilito una nuova stretta per le feste pasquali, con il divieto di raggiungere le seconde case (sia per i liguri che per chi vive fuori regione).