Milano, 11 settembre 2020 - Nuovo capitolo per il caso Lombardia Film Commission, che ieri ha portato all'arresto di 4 persone, fra cui tre commercialisti vicini al Carroccio. Andrea Manzoni, il revisore contabile della Lega alla Camera, ai domiciliari da ieri, in alcune dichiarazioni ai pm nei giorni scorsi ha riferito "di aver appreso da Di Rubba", direttore amministrativo del Carroccio al Senato e arrestato, "in occasione di alcune visite presso la sede della Lega in Milano via Bellerio, del finanziamento erogato dalla Regione in favore" della Lombardia Film Commission "finalizzato all'acquisto di un immobile". Lo scrive il gip di Milano Giulio Fanales nell'ordinanza eseguita ieri nell'inchiesta dell'aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi.

Le intercettazioni

"Ne faremo altre mille ... la prossima volta andrà bene, invece di 50 ne prendi 70". Così Michele Scillieri, commercialista vicino alla Lega arrestato ieri assieme ad altre tre persone, parlava intercettato a maggio con Alberto Di Rubba, direttore amministrativo per la Lega al Senato ed ex presidente della Lombardia Film Commission. È quanto emerge dall'ordinanza cautelare. I due, scrive il gip, parlano della "conclusione infelice dell'affare relativo alla fondazione e ai terreni" e dei "guadagni rivelatisi minori del previsto".

Gip: arrestati hanno incarichi di rilievo. Possono colpire ancora

I tre commercialisti vicini alla Lega arrestati ieri, assieme ad una quarta persona, potrebbero ancora commettere "delitti della stessa specie". Lo scrive il gip Fanales motivando così le misure cautelari. Il gruppo, spiega il gip, ha "dimostrato una spiccata capacità organizzativa" con "perfetto riparto dei compiti" e "potenzialità operative" e si basa su "legami interpersonali (a base amicale, lavorativa e parentele in senso lato) particolarmente stretti e risalenti nel tempo" con un "vincolo di solidarietà reciproca". Sempre nell'ordinanza, si legge che il "gruppo beneficia, inoltre, degli incarichi di rilievo tuttora ricoperti da alcuni suoi componenti negli organigrammi di numerose società ed enti, fra i quali anche soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica".

La riunione in rosticceria

Tra il 2016 e il 2017 una "riunione" tra tutti i "sodali" sull'affare della presunta compravendita gonfiata di un immobile per la Lombardia Film Commission avrebbe dovuto tenersi nella sede milanese della Lega, ma i tre commercialisti di fiducia del partito arrestati ieri, scelsero "un luogo meno rischioso perché più appartato" e da via Bellerio si trasferirono "all'interno di una tavola calda nelle vicinanze". Lo ha messo a verbale, come si legge nell'ordinanza del gip Giulio Fanales, Luca Sostegni, il presunto prestanome fermato lo scorso luglio e che in più interrogatori davanti all'aggiunto Eugenio Fusco e al pm Stefano Civardi ha collaborato con gli inquirenti. Sia dagli atti già depositati che dall'ordinanza eseguita ieri emerge che per i magistrati è provato che "l'operazione immobiliare rivestirebbe natura sostanzialmente appropriativa, concretizzando di fatto l'impossessamento, da parte dell'allora presidente (di Lombardia Film Commission, ndr) Di Rubba e dei suoi sodali, del capitale giacente sul conto della fondazione, vincolato alla destinazione pubblicistica". Soldi, 800mila euro, che poi vennero dirottati, come già emerso e ricostruito anche nell'ultima ordinanza, su più società degli indagati e in parte finirono anche in Svizzera. In merito alla "riunione" Sostegni ha raccontato che quel giorno andò "di fronte alla sede della Lega in Milano via Bellerio, luogo inizialmente fissato per l'incontro" e vide "uscire dall'edificio lo Scillieri, in compagnia di Manzoni e Di Rubba". Scillieri lo informò "della preferenza, espressa da Di Rubba e Manzoni, per un luogo meno rischioso perché più

appartato".

Salvini: sono persone oneste, fiducia nei pm

"Siamo tranquillissimi, da anni cercano soldi in Russia, in Svizzera, a San Marino, in Lussemburgo, Liechtenstein, ma non ci sono. Conosco due delle tre persone, sono persone oneste, corrette e quindi dubito che abbiano chiesto o fatto qualcosa di sbagliato. Però, ho piena fiducia nella magistratura" L'ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a 'Radio anch'io' su Radio Rai 1. E ha continuato: "Io stesso vado a processo e sarà un processo politico. La Lega i soldi che prende, li prende per le donazioni degli italiani, non andiamo a chiedere soldi ai russi, ai film... ma rispetto tutti e siamo tranquilli". E infine: "Conto che si risolverà in nulla".