Locate cresce, Pieve Emanuele si rimpicciolisce: il Lambro cambia i confini

Locate Triulzi – Il territorio di Locate Triulzi cresce un po’, quello di Pieve Emanuele diminuisce un po’, ma aumenterà la sicurezza ambientale. Cambiano le circoscrizioni comunali di Pieve Emanuele e Locate di Triulzi i cui confini sono stati modificati per ottenere una più razionale organizzazione territoriale. Le modifiche territoriali, illustrate da Chiara Valcepina (FdI), sono state approvate all’unanimità dalla Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Matteo Forte (FdI). Il progetto di legge accoglie la richiesta avanzata dai due comuni e motivata dalla necessità di adeguare i confini all’attuale corso del fiume Lambro, cambiato negli anni a seguito degli interventi a difesa delle piene e per l’utilizzo dell’acqua.

Un cambiamento ha isolato alcune porzioni di territorio di entrambi i Comuni, che sono diventate contigue con quelle del Comune limitrofo, mentre sono state separate da quelle del Comune originario di appartenenza dal nuovo corso del fiume. Pertanto il Comune di Locate di Triulzi cede al Comune di Pieve Emanuele porzioni di terreno per una superficie complessiva di 48.413 metri quadrati e ne acquisisce altre pari a 74.321 dal Comune di Pieve Emanuele. Pieve Emanuele subisce una riduzione di 25.908 metri qadrati mentre quella del Comune di Locate di Triulzi un incremento di pari dimensioni. Dalla regione spiegano che non si è reso necessario il referendum consultivo dei Comuni interessati e non è prevista alcuna spesa in quanto le aree coinvolte rivestono esclusivamente un interesse naturalistico. Sono territori vincolati dal punto di vista ambientale ed entro 150 metri dalle sponde del fiume, prive di popolazione residente.