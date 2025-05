Lo spettacolo della Milano-Sanremo. Una regina cinese e il nuovo codice

Buona parte di questo numero di “via!”, allegato gratuitamente al Giorno di sabato, è dedicato alla XVI edizione della mitica Coppa Milano Sanremo, la Signora delle Gare, emblema dell’automobilismo sportivo: la prima gara venne disputata in Italia nel 1906. Quest’anno la partecipazione è stata massiccia, oltre 90 vetture d’epoca con i relativi equipaggi, tra le quali addirittura due Bugatti, una miriade di Porsche 911 e 356 e varie Ferrari. Il percorso, oltre 1.000 chilometri, ha portato la favolosa carovana dall’autodromo di Monza, il tempio della velocità, alla città dei fiori, Sanremo. E non è mancata una visita ai cantieri Riva di Sarnico, dove nacquero i motoscafi in legno più belli del mondo.

Nella sezione “prove” il magazine di Aci ha voluto effettuare, forse primo in assoluto, un long test di un’auto cinese: abbiamo provato come va e quanto consuma una MG ibrida dell’ultima generazione. Il lungo chilometraggio ha permesso di mettere in chiaro che si tratta di un buon veicolo, estremamente parco nei consumi ed abbastanza confortevole. Certo non sarà a livello dei Suv tedeschi e italiani di alta gamma, ma il prezzo inferiore ai 25.000 euro la dice lunga. Sarà il futuro a dare il giudizio, specialmente in termini di durata e di assistenza al prodotto. E poi la prova di una cittadina, ma non solo. La nuova Renault 5 totalmente elettrica, che richiama nel look la R5 che ai tempi ebbe tanto successo. Questa volta si tratta di un veicolo di dimensioni contenute e con un peso favorevole, il che permette di poter dosare la critica autonomia degli elettrici in maniera più intelligente. Un po’ di città e, quando serve, un po’ di extraurbano. E poi un’altra importante novità: la Fiat Grande Panda.

L’inchiesta è tutta dedicata alle nuove disposizioni del codice della strada tra le quali è previsto l’obbligo del casco per i monopattini elettrici. Abbiamo girato Milano e la situazione è apparsa disastrosa. Il casco lo portano in pochissimi e spesso continuano ad andare in due sullo stesso trabiccolo senza alcuna protezione (e in almeno un caso sotto gli occhi indifferenti della Polizia locale).

E poi spazio alle rubriche di utilità: una dottoressa consiglia come fare viaggiare al meglio in auto le donne che aspettano un bambino e il nostro amico di sempre, Tony Feriero della Tonygomme, spiega quanto sia importante tenere sotto controllo la pressione degli pneumatici, fattore di sicurezza troppo spesso trascurato. E per finire il “solito“ super record del collega Valerio Boni: questa volta ha ottenuto in prestito un tratto della Tangenziale milanese e, in e-bike, ha viaggiato giorno e notte. Roba da matti per chiunque, ma non per lui. Buona lettura ai soci Aci e a tutti i nostri lettori.