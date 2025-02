Lo shopping mall "Il Centro" chiude il 2024 con oltre 20 milioni di visite

I ricavi superano i 900 milioni, i visitatori i 20 milioni. Sono questi i dati del 2024 dello shopping mall Il Centro di Arese. Con oltre 20 milioni di visite registrate nel 2024 e una crescita del 2% rispetto al 2023, la galleria commerciale rafforza il suo ruolo di destinazione preferita per lo shopping e il tempo libero, attirando un pubblico composto sia da residenti locali, sia da turisti internazionali. Questo vale anche per il fatturato, che ha chiuso il 2024 superando i 900 milioni di euro e segnando un incremento del 3,5% rispetto al volume d’affari totale del 2023. Questo grazie all’impegno quotidiano di una squadra di oltre 3.500 dipendenti. Tra i settori merceologici che hanno registrato i migliori risultati si distinguono l’abbigliamento, con un aumento del 4,3%, e il mondo del giocattolo, cresciuto del 7,1%. Anche il comparto dedicato alla casa ha mostrato un risultato positivo con un +2,8%, mentre il settore salute e bellezza ha registrato una performance straordinaria con una crescita del 12,5%. La ristorazione, inoltre, ha contribuito al successo complessivo con un aumento dell’1,4%. "Il 2024 ha segnato un altro anno di crescita per Il Centro di Arese, che si conferma un punto di riferimento nel panorama europeo dei centri commerciali. Con oltre 20 milioni di visitatori e un fatturato che supera i 900 milioni di euro, il nostro obiettivo resta quello di offrire esperienze di qualità, combinando una vasta gamma di brand, eventi diversificati e un’attenzione costante alle esigenze dei visitatori. Siamo impegnati a rafforzare il nostro ruolo nel settore, investendo in progetti che integrano innovazione, sostenibilità e cultura", commenta Claudio Camuffo, direttore. Un altro dato che emerge è il segmento delle gift card, con 50mila carte regalo vendute per 5 milioni. L’attenzione verso la Generazione Z è testimoniata anche dalla crescita costante della pagina social TikTok che ha raggiunto i 202mila "mi piace".Davide Falco