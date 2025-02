Lo chef vicino agli ultimi: "Il loro sorriso mi basta"

Tra i premiati, c’è anche Emin Haziri. Nato in Kosovo, a soli sette anni è costretto a fuggire con la famiglia dalle atrocità della guerra. Ma è proprio dalle difficoltà e dalle privazioni che Emin trae la forza e la determinazione che lo portano, una volta terminato l’istituto alberghiero, a lavorare fianco a fianco con chef del calibro di Carlo Cracco, Enrico Bartolini e Antonino Cannavacciuolo. Nonostante il successo, però, Emin non ha dimenticato cosa significhi soffrire la fame e la povertà. Ed è per questo che spesso apre le porte del suo ristorante, il Procaccini, a senzatetto e bisognosi.

"Quando sono arrivato in Italia, dall’altra parte, dalla parte di chi è ai margini, c’ero io - spiega Haziri - Così, fin da bambino, ho nutrito un fortissimo desiderio di cambiare vita, e farla cambiare ai miei genitori. Direi che la mia arma vincente è stata proprio la voglia di riscatto e la tenacia che ne derivava. È vero, non è facile, soprattutto se si parte dal basso, come ho fatto io. Ma i sacrifici e la dedizione per ciò che ci appassiona non vanno mai sprecati. Paradossalmente, credo sia anche grazie alla mia infanzia così complicata che oggi sono arrivato fin qui. Perciò mi rattrista vedere tanti ragazzi mollare subito, rinunciare ai loro sogni alle prime difficoltà. Bisogna sempre tenere duro".

E sull’iniziativa che gli è valsa il “Premio Panettone d’Oro 2025”, commenta: "Ora che ho la possibilità di dare il mio contributo, per quanto piccolo, voglio aiutare chiunque abbia bisogno con del buon cibo. Ovviamente sono felicissimo e grato per questo riconoscimento, ma per me la vittoria più grande resta ricevere un sorriso o anche solo un cenno che dica la stima nei miei confronti da parte di qualcuno dei miei ospiti speciali".

Valentina Tarantino