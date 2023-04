Lite in cucina al ristorante “Acqua pazza” in Conciliazione, lavapiatti accoltella un collega

Milano – Serata a dir poco agitata nella cucina del ristorante "Acqua pazza" di viale San Michele del Carso, in zona Conciliazione. Attorno alle 21.10 di giovedì, è scoppiato infatti un violento litigio tra due lavapiatti, pare provocato dalla richiesta di uno all'altro di aiutarlo a pulire una pentola.

A quel punto, un ventiseienne originario del Bangladesh, che lavora lì da due mesi, ha afferrato un paio di coltelli e si è avventato su un collega cinese di 50 anni, ferendolo tra il collo e la mandibola con un fendente. Poi si è diretto verso il cuoco, un quarantanovenne italiano, e lo ha colpito per fortuna in maniera superficiale poco sotto un occhio, al labbro e a un polso, prima di essere fermato dagli altri dipendenti del locale.

Il ventiseienne è stato arrestato dagli agenti delle Volanti per lesioni personali aggravate. Il cinese è stato ricoverato in codice giallo al Fatebenefratelli e dimesso con una prognosi di venti giorni. In pronto soccorso anche lo chef, medicato per le lievi ferite riportate nell'aggressione.