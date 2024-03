Il concerto dei Club Dogo fa litigare due fratelli. Arriva la polizia e arresta il maggiore

Milano – Il biglietto conteso per il concerto dei Club Dogo. La lite tra fratelli e l'intervento della polizia. L'arresto per droga di uno dei due. La scena è avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì in un appartamento di via Bronzetti.

Stando a quanto ricostruito, attorno alle 15, due fratelli di 22 e 24 anni, che vivono con i genitori, hanno iniziato a litigare per un biglietto del concerto dei Club Dogo in programma stasera al Forum di Assago: il ticket era stato acquistato dal più giovane dei due, ma l'altro se n'è impossessato per partecipare a uno degli spettacoli sold out con gli storici esponenti del gruppo hip hop Jake La Furia, Guè Pequeno e Don Joe. A quel punto, il ventiduenne ha chiamato la polizia.

La chiamata al 112 ha generato l'intervento degli agenti della Volante del commissariato Monforte Vittoria, che hanno raccolto le testimonianze dei due fratelli. Nel corso del controllo, i poliziotti hanno trovato nella cameretta del ventiquattrenne 200 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Per questo, il maggiore dei fratelli è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ventiduenne aveva lievi escoriazioni sotto un occhio, ma non ha fatto ricorso alle cure mediche.