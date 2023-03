Lions Club e Fondazione Frigato per il centro dialisi in vacanza

In concerto per Villa Azzurra, con Ennio Morricone. L’iniziativa è stata promossa dal Lions Club di Paderno Dugnano a sostegno del progetto della Fondazione Frigato che - oltre ad assegnare borse di studio a medici specialisti in nefrologia impegnati sia nella ricerca che in corsia - ha dato vita al progetto “dialisi in vacanza“ per offrire ai pazienti un luogo di riposo, ferie e cura senza costi aggiuntivi. Villa Azzurra si trova a Loano, è stata inaugurata nel 2013 e ha già effettuato oltre 1.200 trattamenti di dialisi per pazienti provenienti da tutta Italia e dall’Europa. L’ultima iniziativa benefica, promossa nel Multisala Le Giraffe, si intitola “C’era una volta Ennio” e ha visto protagonisti anche “I solisti di Milano Classica”, che hanno eseguito alcuni dei brani delle più famose colonne sonore di Morricone. Nelle prime file anche il sindaco di Paderno Ezio Casati e il presidente della Fondazione Frigato, Giordano Cislaghi, al quale il presidente Lions Fabio Franchina ha consegnato il ricavato della serata: oltre settemila euro. "Anche Ennio Morricone, come noi Lions, era parte dell’organizzazione di servizio più grande del mondo con più o meno 1,5 milioni di soci, divisi in circa 47mila club e collocati in 208 paesi e aree geografiche - commenta Franchina, presidente del club di Paderno -. Ci impegniamo perché il nostro lavoro ci dia l’opportunità di poter incidere positivamente sulla vita di chi vive un’esistenza più complessa e che grazie a un piccolo gesto, può migliorare e può cominciare a sorridere".

Si.Ba.