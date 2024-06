L’Inter scopre Bernabé. Ndoye, blitz nel ritiro

Dai messaggi forti e chiari dei propri campioni, a parole e sul campo, all’occhio attento alle giovani promesse. Passando per la chiusura vicina in merito a Josep Martinez e i movimenti in uscita. Procede il mercato dell’Inter. Capitolo messaggi: dopo le parole d’amore di Taremi ("Ho accettato subito") e di Chalanoglu ("Bayern? No, resto"), l’sms arriva dalla Coppa America ed è firmato Lautaro Martinez. A modo suo: due partite, due gol. Blindato dai nerazzurri fino al 2029, il capitano continua la sua stagione magica (27 reti con Inzaghi). Per il vice Sommer e, soprattutto, numero uno in prospettiva, manca solo l’annuncio atteso nei prossimi giorni per Josep Martinez: 15 milioni al Genoa per il 26enne. Dai rossoblù l’Inter vorrebbe anche Gudmundsson (e viceversa) e a tal proposito il ceo dei liguri Blazquez ha dichiarato: "Non siamo una prigione". Prima, però, bisogna cedere Arnautovic (sondato da Galatasaray, Fenerbahce, Fiorentina).

A proposito di cessioni: Correa, di rientro dal prestito all’Olympique Marsiglia, piace al River Plate, ma si discute sulla formula. Più facile l’accordo per il trasferimento di Franco Carboni (quest’anno alla Ternana), mentre il fratello Valentin (valutato almeno 30 milioni) piace al Brighton e pure Atalanta, Fiorentina e Bologna. Sempre in uscita, incontro ieri in sede con il ds dell’Empoli Gemmi: Sebastiano Esposito, in stagione alla Sampdoria, andrà in Toscana in prestito con diritto di riscatto. Contatti con il Torino, invece, per Pio Esposito, rientrato dallo Spezia. Giovani in uscita, ma anche in entrata. Tessmann del Venezia piace sempre, ma anche anche Adrian Bernabè: centrocampista, 21 anni, 9 gol e 5 assist con il Parma neopromosso in Serie A con cui ha rinnovato fino al 2027.

Capitolo Ndoye: l’esterno del Bologna sta disputando un ottimo Europeo con la Svizzera. E fonti elvetiche riferiscono di aver avvistato dirigenti dell’Inter nel ritiro della nazionale del ct Yakin. È il primo obiettivo è il 23enne. In caso di mancato rinnovo con Dumfries, in scadenza nel 2025. L.M.