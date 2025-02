Lingua latina. Studiarla è un vantaggio

Nappo*

apprendimento del latino, una lingua che ha avuto un ruolo basilare nello sviluppo della linguistica internazionale e delle culture occidentali, determina numerosi vantaggi sia dal punto di vista intellettuale che pratico. Malgrado non sia parlata oggi il suo valore nel quadro educativo e culturale rimane indiscusso. Il latino è la lingua madre di tutte le lingue romanze come l’italiano, lo spagnolo, il francese, il portoghese e il rumeno. Studiarlo ne semplifica enormemente l’apprendimento poiché molte parole, espressioni grammaticali e strutture sintattiche derivano direttamente da esso. Per esempio la comprensione della coniugazione dei verbi in latino aiuta a decifrare i tempi verbali in italiano o spagnolo. Inoltre permette di risalire alla radice di molte parole comuni. Il suo studio allena il cervello migliorando le capacità di analisi, di memorizzazione e di ragionamento logico. Il latino, poi, è la lingua della letteratura classica, dei grandi filosofi, storici e scienziati dell’antichità. Studiarlo consente di leggere direttamente i testi di autori come Virgilio, Cicerone, Orazio, Seneca, Lucrezio e di molti altri senza il filtro delle traduzioni. Quindi non solo arricchisce la cultura individuale, ma offre anche un modo privilegiato per cogliere le radici della nostra civiltà, le origini del pensiero occidentale e delle istituzioni moderne. Inoltre il latino è essenziale per comprendere in modo profondo la Bibbia la cui versione più diffusa per secoli è stata quella latina, la cosiddetta Vulgata. Studiarlo non solo apre le porte a una maggiore comprensione delle lingue e delle culture moderne ma offre anche innumerevoli vantaggi cognitivi, professionali e personali. Per questi motivi il latino rimane una materia di grande valore anche nella scuola e nell’educazione contemporanea, un ponte tra il passato e il presente che continua ad arricchire chi decide di percorrerlo.

*Scuola Freud Milano