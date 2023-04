Lingua dei segni: debutta un nuovo corso di laurea

Dalle lingue dei segni alla sicurezza urbana, dalle nuove tecnologie dei materiali all’intelligenza artificiale passando dalle neuroscienze cognitive. L’università di Milano-Bicocca apre sei nuovi corsi di laurea: tra triennale e magistrale a settembre saranno 77 gli indirizzi. Tra le novità “Interpretariato e traduzione in lingua dei segni italiana (Lis) e lingua dei segni italiana tattile (List)”: un corso di laurea triennale interateneo tra Milano-Bicocca e Statale di Milano. Sarà il primo corso nel Nord-Italia e secondo a livello nazionale, interamente dedicato alla formazione di interpreti e traduttori in Lis e List. A completare la preparazione sarà la conoscenza della cultura della lingua dei segni anche attraverso lo studio delle forme espressive del teatro, del cinema e della poesia. Nascono poi la laurea magistrale in ”Intelligenza artificiale incentrata sull’uomo“ a cavallo sempre tra Bicocca, Statale e Università di Pavia, in lingua inglese, e “Neuropsicologia e neuroscienze cognitive”. Si.Ba.