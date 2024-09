L’infermiere di famiglia al Centro anziani con lezioni di prevenzione

Rivoluzione nella cura degli over a Pioltello. Ai Centri anziani arriva l’infermiere di famiglia, così Asst Melegnano-Martesana, Comune e Auser accorciano le distanze. Lezioni di formazione su prevenzione e salute, si comincia il 2 ottobre. Un mini corso per aiutare tutti a stare meglio grazie ai consigli che riceveranno durante gli incontri, tassello del progetto Anni d’argento. L’iniziativa torna dopo un debutto che aveva registrato alto gradimento. "Un’attenzione a 360 gradi verso il mondo della terza età - dice Mirko Dichio, assessore ai Servizi sociali -. È un percorso che prosegue in continuità con quanto fatto l’anno scorso con la Casa di comunità e la supervisione dell’Azienda, in collaborazione con le nostre strutture e con Auser. Gli appuntamenti sono momenti di informazione, prevenzione, stimolo a fare comunità. Crediamo in questo tipo di iniziative e cerchiamo di diffonderle in modo capillare, il benessere è un tema centrale".

La parola d’ordine è consapevolezza su piccole abitudini da modificare o stili corretti che aiutano a migliorare la qualità della vita. Anche in questo campo gioca un ruolo essenziale la collaborazione con il-profit, preziosa anche sul fronte sicurezza. I centri anziani in città ospitano regolarmente anche i carabinieri per lezioni anti-truffa. La stessa formula adesso si usa anche per la cura, tema altrettanto sentito da tutti. Si comincia martedì prossimo alle 16.15 all’Agorà (via Leoncavallo 38) con il “Salva-mente”. Bis sullo stesso argomento per il secondo appuntamento il 9 ottobre al centro Primavera in piazza don Milani, a Limito, ma il ritrovo sarà alle 15. Mentre, il 30 ottobre e il 6 novembre si affronterà il capitolo della pressione alta, rispettivamente all’Agorà e poi ancora in via don Milani, sempre alle 16.15 e alle 15.

Bar.Cal.