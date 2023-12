L’inesauribile fame di alloggi. Entro il 2026 assegnate 112 case

Entro il 2026 saranno assegnate 112 case pubbliche, 47 comunali e 65 di Aler. Sono stati approvati il piano per il 2024 e quello triennale relativo all’offerta di servizi abitativi pubblici e sociali nell’ambito di Cinisello, che comprende anche Bresso, Cormano e Cusano. A Cinisello gli alloggi disponibili saranno 71, a Bresso 26. In questi due Comuni, inoltre, si prevedono ambiti di trasformazione con vincolo di cessione gratuita di aree destinate a edilizia residenziale sociale. Infine, saranno attivate due convenzioni con la cooperativa UniAbita per il recupero e la destinazione a Sas (l’ex canone moderato) di 40 alloggi.

"La disponibilità di questi alloggi pubblici non può coprire il bisogno abitativo – ammette l’assessore al Welfare e alla Casa Riccardo Visentin –. Sono state attivate diverse azioni e strumenti di contenimento della fragilità economica e abitativa: contributi sull’abitare oltre a quello di solidarietà, il social market, gli sportelli digitali diffusi, workshop e altro ancora". Per l’analisi complessiva del patrimonio residenziale pubblico disponibile nell’Ambito si è provveduto a mettere insieme l’offerta di alloggi comunali e di proprietà di Aler. Il totale ammonta a 1.859 alloggi, di cui 676 sono unità immobiliari gestite dai Comuni e 1.183 dall’agenzia regionale. Nel Comune di Cinisello si trova la quota più consistente di case: 1.163, più del 62% del patrimonio residenziale pubblico. La quota maggiore di alloggi (33,9%) è assegnata a persone sole, prevalentemente anziane, poi ci sono le famiglie con due componenti (29%), mentre i nuclei più numerosi con oltre quattro componenti rappresentano poco più dell’11%. I nuclei assegnatari con componenti stranieri al di fuori dell’Unione europea rappresentano il 16,7%.

Rispetto alla situazione reddituale delle famiglie, quasi la metà (49,7%) si colloca nella fascia più bassa, quella che viene classificata di protezione e che vede un Isee fino a 10.035 euro. In tutto l’ambito (Cinisello, Bresso, Cormano, Cusano) la popolazione è cresciuta, arrivando nel 2023 a 139.718 abitanti con un aumento di 2.256 persone. Gli stranieri rappresentano il 17,7% della popolazione, i minori sono 21.851, il 15,6%, e gli anziani 35.541. Nel 2022 le famiglie erano 65.329: di queste 26.187 con almeno una persona anziana e ben 10.900 mononucleari. I nuclei con minori sono 13.875, prevalentemente con un solo figlio. Le famiglie con due minori arrivavano a 4.906 e quelle con più di due figli minori rappresentavano poco più del 10%.

In base al censimento Istat del 2019 le famiglie con alloggi di proprietà sono 44.159 (74,6%) contro le 15.022 famiglie in affitto (25,4%).