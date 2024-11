Linee Pavia-Milano, disagi per gli studenti. Lanciata una raccolta di firme online

Mentre proseguono i disservizi nel trasporto pubblico locale sulle linee che collegano i Comuni al confine della provincia pavese con Famagosta, si susseguono gli scontri sollecitati dai sindaci. L’altra mattina si è tenuta una riunione in Regione Lombardia dove i sindaci dei Comuni di Binasco, Casarile, Gudo Visconti, Lacchiarella, Noviglio, Rosate, Vernate e Zibido San Giacomo hanno incontrato Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, per esporre i gravi problemi del trasporto pubblico locale nella zona del Sud Milano. "Il territorio continua a essere fortemente penalizzato, con tante corse saltate - riporta la sindaca di Casarile Silvana Cantoro -. L’assessore Lucente si è impegnato a organizzare un incontro con l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia per un nuovo confronto con i sindaci: il problema va affrontato per trovare soluzioni concrete per migliorare il sistema dei trasporti, fondamentale per gli studenti e i lavoratori". Una soluzione analoga a quella emersa all’indomani dell’incontro sul trasporto pubblico locale con Città Metropolitana avvenuto a fine ottobre. Però ad oggi risultati non se ne sono visti. Intanto è stata lanciata una petizione online su Change.org "Migliorare il trasporto scolastico sulla tratta Pavia-Milano Famagosta" che in 24 ore ha raccolto circa 350 firme. "Siamo un gruppo di genitori di Binasco e stiamo affrontando grandi difficoltà a causa del disservizio dei mezzi di trasporto tra Pavia e Milano. I nostri ragazzi arrivano spesso a scuola in ritardo. Chiediamo un’immediata revisione del servizio". Massimiliano Saggese