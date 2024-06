Linee Milano-Brescia. Rinnovato il mensile

"Un servizio per pendolari e un incentivo per l’utilizzo del trasporto pubblico locale, in alternativa a quello privato": con questi obiettivi è stato rinnovato anche quest’anno il titolo di viaggio “Abbonamento Integrato Full”, con validità mensile, per l’uso del trasporto pubblico tra Milano-Brescia

e Milano-Desenzano del Garda

Questo abbonamento mensile

in vigore dal 2017, consente

di utilizzare sia l’Alta Velocità sia i treni regionali che percorrono la stessa tratta, oltre ai servizi

di traporto pubblico di Milano

e Brescia, con un prezzo concorrenziale rispetto ai singoli titoli di viaggio: 205 euro per la tratta Milano-Brescia

e 220 euro per la tratta Milano-Desenzano del Garda