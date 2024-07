Limbiate, scappa da struttura sanitaria e si tuffa nel canale Villoresi: trovato morto un anziano

Ancora un morto in acqua. Nella mattinata di oggi, giovedì 25 luglio, intorno alle 10, a Limbiate è scattato l’allarme: alcuni cittadini hanno avvistato un corpo nel canale Villoresi, all’altezza di via Giovine Italia.

Sul posto si sono recati subito i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica ma non c’è stato nulla da fare: il cadavere di un anziano, di cui ancora non sono note le generalità, è stato estratto dal corso d’acqua al confine con Paderno Dugnano. I militari della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano), stanno lavorando per risalire alla sua identità e verificare tutte le denunce di allontanamento presentate nelle scorse ore. Sul corpo senza vita trovati anche alcuni dispositivi medici tra cui l'accesso per flebo.

Vigili del fuoco e forze dell’ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti risulterebbe che l'anziano si sia allontanato da una struttura sanitaria, una rsa o un ospedale, per poi accusare un malore o decidere di togliersi la vita.