‘Lilt & Novartis’ insieme per la prevenzione: tre giorni di appuntamenti ai Giardini Montanelli

Milano, 25 ottobre 2023 - La prevenzione raddoppia: dal 26 al 28 ottobre nei Giardini Montanelli di Milano fa tappa il tour "Lilt&Novartis", tre giorni dedicati al tumore alla prostata e al seno, con visite gratuite, incontri con medici specialisti e testimonianze di pazienti.

L'appuntamento arriva a metà tra la Campagna Nastro Rosa, che si svolge nel mese di ottobre ed è rivolta alla prevenzione del tumore alla mammella e la Campagna Nastro Blu, che nel mese di novembre si concentra sulla prevenzione del carcinoma alla. L’obiettivo è creare una sorta d'intesa per sollecitare uomini e donne a una maggiore attenzione alla salute e ai controlli periodici.

Giovedì 26 ottobre alle 11.30 si terrà un dibattito ed approfondimento con medici dei centri di eccellenza oncologica milanese e testimonianze di pazienti. Grazie alla collaborazione tra Novartis e Lilt (Lega Italiana per la lotta ai tumori) per gli uomini potranno fare un controllo di prevenzione urologica sullo Spazio Lilt Mobile, l’ambulatorio che porta la prevenzione in tour sulle quattro ruote e sarà presente ai Giardini Montanelli (ingresso da via Palestro – davanti al civico 18). Le visite saranno disponibili per tutte e tre giornate, dalle 9 alle 18. Non è necessaria la prenotazione. A chi accompagnerà la persona alla visita verrà invece consegnato un voucher omaggio, per un controllo senologico prenotabile in uno degli Spazi Lilt di Milano e Monza.

Nell’area dei Giardini Montanelli verrà allestito anche un ring, che ospiterà momenti in cui verranno fornite informazioni sui tumori alla prostata e sul tumore al seno, indicazioni utili su come adottare comportamenti e stili di vita adatti per prevenire e ridurre il più possibile l’impatto dei tumori sulla società. "Un obiettivo per cui è necessario combattere tutti insieme - spiega la Litl - il ring sarà anche un luogo che inviterà chiunque a entrare nel ruolo di fighter, per indossare i guantoni e lottare in prima persona contro il tumore, per metterlo definitivamente al tappeto. Sul ring sarà possibile per tutti scattare una foto indossando i guantoni rosa e blu dedicati all’iniziativa e condividerlo sui propri profili social con #laprevenzionesifaindue e taggando Lilt Milano". Per conoscere il programma completo delle tre giornate: www.legatumori.mi.it/novartis