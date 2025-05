Scienza Under 18, vent’anni e non sentirli

Compie vent’anni il Progetto Scienza Under 18 e all’istituto comprensivo Benedetti Michelangeli sono talmente tante le adesioni che si è svolta in due giornate. Un progetto sull’educazione scientifica per favorire l’apprendimento delle scienze attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti. La manifestazione ha visto impegnati i bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e secondaria. "Un evento che coinvolge i ragazzi in prima persona, sono stati loro i protagonisti del sapere scientifico – spiega Sonia Sbizzera, insegnante e referente del progetto dell’istituto Benedetti Michelangeli, sede centrale a Lacchiarella –. L’iniziativa quest’anno si è svolta in sedi separate per via della massiccia partecipazione. Mercoledì abbiamo svolto la manifestazione a Zibido San Giacomo, ieri a Lacchiarella. Un modo di fare scuole di studiare scienza che si sta diffondendo sempre più".

Quest’anno la manifestazione compiva il ventesimo compleanno, "un grande traguardo raggiunto con l’impegno dei ragazzi e l’entusiasmo di tutti i colleghi dell’istituto", assicura la dottoressa Sonia Sbizzera. Progetto Scienza Under 18 è un’iniziativa sull’educazione scientifica ideato da docenti dell’Istituto sperimentale “Rinascita A.Livi“ con l’obiettivo di valorizzare l’attività degli studenti e l’impegno dei docenti e rendere visibili le buone pratiche di scienza prodotte all’interno della scuola. La manifestazione porta in luoghi pubblici exhibit, prodotti multimediali (ad es. ipertesti) e il simposio (convegno degli scienziati “in erba“).

Ma.Sag.