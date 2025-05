Pestato dalla folla: "È lui l’autore di aggressioni"

Un uomo con il volto insanguinato. È la foto che circola su chat e profili social insieme a video girati mercoledì in via Tina di Lorenzo a Quarto Oggiaro. L’uomo, un giovane di 23 anni nato in Svizzera, sarebbe stato accusato dalla folla di essere l’autore di rapine e aggressioni, quindi accerchiato e malmenato mercoledì alle 18.30. È intervenuta la polizia. Poi il ferito è stato trasportato in codice giallo al Niguarda. Indaga il commissariato di zona, che analizzerà anche i filmati delle telecamere in strada. L’ipotesi è che la folla abbia scambiato il giovane per un fantomatico “incappucciato“ che a volto coperto da giorni avrebbe messo a segno aggressioni e rapine. Degli episodi però non c’è traccia, se non per due, gli unici denunciati, che peraltro in base alle descrizioni delle vittime sarebbero da attribuire ad autori diversi. Lo precisa anche l’assessore del Municipio 8 Fabio Galesi, che ha scritto un lungo post su Facebook contro "la caccia alle streghe": "Le denunce presentate – spiega – sono due: la prima risale a inizio maggio, la seconda a una settimana fa", riguardo a una rapina nei confronti di un minorenne avvenuta il 14 maggio in via Renato Simoni. "Tutte le altre notizie non verificate hanno innescato un esasperato sentimento di paura e insicurezza". M.V.