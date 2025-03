Liliana Segre in prima fila con Andrée Ruth Shammah alla sfilata finale di Armani

C’era anche la senatrice a vita Liliana Segre alla sfilata di Giorgio Armani nell’ultimo giorno della Fashion Week. Segre è entrata nella sala senza rilasciare dichiarazioni e si è accomodata in prima fila insieme alla direttrice del teatro Parenti, Andrée Ruth Shammah. Per l’occasione il teatro Armani di via Bergognone è allestito come un club newyorchese composto da tanti salottini a semicerchio. Tra i tanti ospiti dell’evento anche anche le attrici Margherita Buy e Pilar Fogliati.