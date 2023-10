"Ligabue a Trezzo sull'Adda: 8 tele esposte alla Quadreria Crivelli"

Otto opere messe a disposizione da collezioni private in arrivo da tutta Italia in mostra alla Quadreria Crivelli a Trezzo fino al 15 ottobre. Un percorso alla scoperta di Antonio Ligabue, "visionario, sorprendente – spiegano i curatori Simona Bartolena e Armando Fettolini -. Capace di ritrarre giungle tropicali senza averle mai conosciute, di esorcizzare con le sue tele le paure più profonde e ancestrali dell’umanità intera, di costruire immagini che mescolano l’efficacia e la semplicità delle stampe popolari con accenti d’avanguardia di matrice espressionista". Ogni dipinto è una tappa di approfondimento dell’arte e dell’artista "amatissimo dal grande pubblico, eppure ancora da raccontare". L’esposizione è un altro appuntamenti del progetto In dialogo che collega incontri con i grandi maestri contemporanei alla collezione permanente della galleria di casa, piccola ma preziosa. Visite guidate sabato e domenica dalle 15 alle 16.15 ([email protected], 345-9132210), accesso libero venerdì 14.30-17.30; sabato e domenica 10-12, 14.30-17.30.

Bar.Cal.