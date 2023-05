L’Idroscalo torna ad animare l’estate dei milanesi Zona balneabile, piscine, corsi, attività e concerti

Tuffi, bagni di sole, tornei sportivi e attività per i bambini. Si accende la stagione dell’Idroscalo, che anche quest’anno offre un ampio ventaglio di opportunità per il tempo libero e lo svago all’aria aperta. Al "mare dei milanesi", aperto tutto l’anno con accesso gratuito, coi primi assaggi d’estate torna la balneazione, che è consentita alla Riviera Est, in un apposito tratto delimitato da boe e controllato da bagnini. La balneazione, gratuita, sarà consentita fino al 10 settembre, dalle 10 alle 19, mentre al di fuori dell’area indicata vige il divieto di entrare in acqua, per motivi di sicurezza.

Anche quest’anno si potrà prendere il sole nelle spiagge private Ultima spiaggia, Gud beach e Pino beach. Disponibili due piscine, alla Punta dell’Est e alla Villetta, con vasche anche per i bambini. Sulla sponda Ovest è stata realizzata un’area dovei cani possono anche fare il bagno. Dal surf alla canoa, dal calcetto al tennis, dal rugby all’arrampicata, sono 22 le discipline sportive che è possibile praticare all’Idroscalo, dove si trovano anche appositi spazi per i bambini: il Villaggio del bambino, il Dolly park e il Giardino dei giochi dimenticati Aulì Ulè. Cultura in primo piano con il Parco dell’Arte, un insieme di sculture disposte per un chilometro lungo la Riva Est, mentre il teatro Walter Chiari, con la scalinata all’aperto e il lago sullo sfondo, si presta anche a letture e sedute di yoga. Diversi i punti di ristoro che s’incontrano lungo il bacino, dove ha sede anche il Circolo Magnolia che, per un target prevalentemente giovanile, propone festival e concerti, corsi di musica, teatro e letteratura. Sul fronte degli eventi, ricco il calendario di giugno, con gare di triathlon e concerti. "Per un’estate indimenticabile invito tutti a valutare la ricca offerta dell’Idroscalo", dice Roberto Maviglia, consigliere di Città Metropolitana delegato alla gestione dell’Idroscalo. A.Z.