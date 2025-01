Paura al liceo classico Beccaria: crolla pezzo di intonaco dal soffitto mentre la classe fa lezione

Milano, 16 gennaio 2025 – Un pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto precipitando a terra in un'aula del liceo classico statale Cesare Beccaria di via Linneo, tra la zona di corso Sempione e CityLife. Ed è un caso che nessuno sia rimasto ferito, perché in quel momento gli studenti della classe interessata, una terza, stavano facendo lezione di filosofia. Stando a quanto emerso, il fatto è accaduto ieri mattina, mercoledì 15 gennaio, in un'aula al piano rialzato: all'improvviso un blocco d'intonaco è crollato al suolo in corrispondenza di banchi vuoti, vicino alla lavagna interattiva multimediale, spaccandosi e spargendosi per il pavimento sotto forma di calcinacci. Nessuno studente è stato colpito ma si è scatenato il fuggi-fuggi.

Immediata la segnalazione della scuola e Città Metropolitana, che gestisce l'edilizia scolastica degli istituti superiori pubblici, si è attivata subito, inviando sul posto la società preposta al controllo. L'aula in questione è stata chiusa e poi è scattata l'ispezione, non limitata a quello spazio ma estesa a tutta la scuola. Ed è stata trovata un'altra aula a rischio di crollo d'intonaco.

Sono in corso le verifiche per accertare la causa. L'ipotesi, fanno sapere gli uffici, partendo dal presupposto che quello di via Linneo sia un edificio datato, potrebbe essere legata al tipo di materiali utilizzati per "rattoppi" aggiunti nel corso degli anni. E il fattore scatenante del distacco potrebbe essere lo sbalzo termico. L'intervento di ripristino è in corso e, per domani, sono in programma verifiche d'approfondimento con l'utilizzo di strumenti.