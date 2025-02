Licenziato a 60 anni: "Addio al tessile. Ora campiono acque"

Per una vita Carlo Elmino ha lavorato nel settore tessile. Poi, alla soglia dei 60 anni, è rimasto disoccupato e ha dovuto lottare per ricostruirsi una vita professionale.

Carlo, come ha perso il lavoro?"Sono un perito chimico tintore, con trent’anni di esperienza alle spalle nel settore tessile. L’azienda dove ho lavorato per 15 anni a un certo punto, in una fase di trasformazione, non ha più creduto in me e nel 2019 mi ha licenziato. Quando si perde il lavoro, soprattutto alla mia età, è una sofferenza, ma bisogna cercare di reagire".

Lei come ha reagito?"L’importante è non rimanere soli, non chiudersi in casa, e la Cgil mi ha offerto supporto in una fase delicata, grazie ai gruppi d’incontro creati anche per aiutare le persone che hanno perso il lavoro a orientarsi. Ho cercato di aggiornare le mie competenze facendo il patentino per il muletto, studiando lingue e informatica, approcciandomi a LinkedIn e ai social per cercare un nuovo lavoro. Le agenzie interinali, alla mia età, mi hanno chiuso le porte in faccia. Gli operatori mi dicevano di mandare il curriculum, ma non ho mai ricevuto risposte".

Come è rientrato nel mondo del lavoro?"Il mio primo impiego dopo la disoccupazione era nel settore farmaceutico. Ho accettato un contratto da operaio. Alla scadenza non è stato rinnovato, ma mi hanno lasciato una lettera con buone referenze. Ho partecipato a tanti concorsi pubblici, entrando nella graduatoria di due, per biblioteche e musei di Milano. Sto aspettando che mi chiamino. Intanto, tramite la piattaforma Infojobs, ho trovato lavoro come tecnico campionatore delle acque. Mi occupo di analisi nei condomini, giro per tutta la Lombardia. In questo modo sono uscito dalla disoccupazione".

Il suo attuale stipendio è inferiore rispetto a quello precedente nel settore tessile?"La differenza retributiva è di circa 100-200 euro".

Andrea Gianni