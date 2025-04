Libri, mostre, concerti e l’intitolazione di largo Resistenza

Diverse iniziative sono state proposte dal Comune, in sinergia con le associazioni e con la sezione "Giovanni Bertolini" dell’Anpi, per festeggiare l’anniversario della Liberazione tra presentazioni di libri, mostre fotografiche, concerti, spettacoli, la "pedalata resistente" e l’intitolazione di "Largo Resistenza Partigiana". "Abbiamo sempre voluto che il valore della Resistenza - sottolinea il sindaco Marco Pozza - non si perdesse con il trascorrere del tempo. Il percorso di conoscenza che i volontari dell’Anpi propongono nelle scuole e la decisione di intitolare un largo alla Resistenza Partigiana, vicino ai Giardini della Costituzione, permettono di mantenere sempre viva la memoria".

"La Resistenza è la nostra eredità morale e civile - aggiunge il presidente dell’Anpi di Cesano, Leonardo Borrelli -. Oggi più che mai, in un tempo in cui i diritti e la convivenza democratica vengono messi in discussione, è fondamentale ricordare da dove veniamo per indirizzare la società nel percorso verso la piena attuazione della Costituzione. Siamo convinti che il nuovo Largo Resistenza Partigiana diventerà un punto di riferimento per la comunità". Fr.Gr.