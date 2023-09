Lezioni di Yoga per Donne a Bresso: Tornano a Grande Richiesta!

Ritornano a settembre i momenti di relax tutti al femminile al parco Renzo Rivolta di via Vittorio Veneto. Dopo gli appuntamenti dello scorso mese di luglio, il Comune di Bresso ripropone "Yoga al Parco" ogni mercoledì, dalle 19, sui prati di questa frequentata e storica area verde pubblica, alle spalle dei Capannoni dell’Area "Iso Rivolta". Come in estate, alle donne partecipanti basterà portare il loro tappetino e concedersi un’oretta di tranquillità e di benessere del corpo e della mente, all’aria aperta e in compagnia delle amiche: al parco troveranno l’istruttrice, la musica e altre appassionate di questa filosofia di vita. In caso di maltempo e di pioggia, le lezioni non saranno sospese e si terranno sotto la galleria centrale e coperta appunto del “cannocchiale” dell’Area Iso.

Le date previste sono il 6, vale a dire domani, il 13, il 20 e il 27 settembre. Dunque, i parchi del centro storico cittadino mantengono la loro vocazione al femminile: proprio per consentire alle donne di passeggiare e di fare jogging in tutta sicurezza, da pochi mesi è stato realizzato il "KmRosa", l’anello di un chilometro illuminato da luci a led rosa, dal parco Renzo Rivolta al parco di via Milano. La partecipazione a “Yoga al Parco” è gratuita e rientra nel calendario della kermesse comunale “Mai dire Sola”.

Giuseppe Nava