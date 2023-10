L’ex terrorista Giordano a Milano in testa al corteo per la Palestina

Il cartello con la scritta "Non finanziare l’apartheid israeliana" e la kefiah biancorossa al collo. In testa al corteo per la Palestina di sabato, come anticipato dal Giornale, c’era anche l’ex terrorista Francesco Giordano, condannato a 13 anni di reclusione per la sua partecipazione all’Unione comunisti combattenti (Ucc) e a 21 per aver fatto parte (anche se lui non lo ha mai ammesso) del commando di militanti del gruppo terroristico di estrema sinistra Brigata XXVII Marzo che la mattina del 28 maggio 1980 assassinò con cinque colpi di pistola in via Salaino il giornalista Walter Tobagi, allora vicedirettore del Corriere della Sera. Scarcerato nel 2004, si è distinto in passato per le contestazioni al passaggio della Brigata ebraica durante le manifestazioni per il 25 aprile. È entrato anche in polemica con l’Anpi, che ha definito "sionista" proprio per via della presenza della Brigata ebraica al corteo del giorno della Liberazione. Numerosi i suoi interventi su Palestinarossa.it.