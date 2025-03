L’ex allievo tra Pasolini e Zanzotto

Pier Paolo Pasolini e Andrea Zanzotto ci aiutano a riannodare il dialogo fra generazioni, oggi al Nizzola a Trezzo la lezione dell’ex alunno ricercatore e docente universitario in Francia. "Messaggio più necessario che mai", dice Alberto Russo Previtali (nella foto) che a mezzogiorno salirà in cattedra nell’istituto, dove ha mosso i primi passi della sua carriera.

A caldeggiarne l’intervento, il professor Maurizio Morelli, responsabile dell’insegnamento di Educazione civica. Per gli studenti un viaggio nelle opere dei due letterati, "maestri della generazione dei nati negli anni Venti - spiega l’ospite - i padri dei figli cresciuti negli anni del miracolo economico". Un fil rouge che arriva fino ai ragazzi di oggi. Per loro, l’excursus dell’esperto che indaga da tempo sulle grandi voci del Novecento, Russo Previtali è autore di due monografie su Zanzotto e di una su Pasolini e Zanzotto e di una raccolta di saggi sul rapporto tra letteratura e psicoanalisi.

Dopo la laurea in Lettere moderne a Bergamo, l’ex allievo del Nizzola è diventato insegnante in alcuni licei Oltralpe e ha conseguito un dottorato in italianistica all’università di Lorena in condivisione con la Statale di Milano. Ha insegnato all’ateneo “Lumière” di Lione, al "Jean Jaures" di Tolosa e dal 2020 a oggi all’università "Savoie Mont Blanc" di Chambéry.

Bar.Cal.