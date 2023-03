L’eurodeputato Angelo Ciocca (Lega): Ambrogino d’oro a chi filma le borseggiatrici in metrò

Una borseggiatrice in azione vicino alla Stazione Centrale

Milano – Assegnare l'Ambrogino d'oro o un attestato di benemerenza civica a chi filma e diffonde le immagini delle borseggiatrici in metropolitana. Lo propone in una nota l'eurodeputato della Lega Lombarda, Angelo Ciocca, dopo le polemiche sulla diffusione delle immagini dei furti, innescata dalla consigliera comunale Pd, Monica Romano.

Secondo Ciocca le persone che segnalano i borseggi "andrebbero piuttosto premiate, magari con l'Ambrogino d'oro, o un attestato di benemerenza civica. Come nel caso di Lazza Ramo, di Milano bella da Dio, pagina online di pubblica utilità che attraverso la condivisione social di contenuti, denuncia e segnala quotidianamente a molti altri concittadini milanesi ciò che avviene in città. Ecco perché vorrei rivolgere un appello al sindaco Sala e all'amministrazione comunale, facendomi promotore di tale iniziativa".

Secondo l'europarlamentare della Lega "non c'è bisogno di chiedersi se sia giusto o no filmare le borseggiatrici, ma piuttosto se sia giusto difendere, arrivando magari pure a giustificare, queste criminali. Vedere un cittadino scagliarsi, come avvenuto recentemente nei confronti di un ragazzo che stava filmando borseggiatrici indisturbate per fare una pubblica denuncia nel bene dell'interesse comune, è assurdo. E ciò anche per colpa di chi, come nel Pd, criminalizza chi denuncia e non chi commette questi furti''.