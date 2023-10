Letteratura e ambiente: il primo fu san Francesco

Scuole, ma non solo. Da anni Villa Arconati e Fondazione Augusto Rancilio sono impegnati sul tema della sostenibilità. Domenica 22 alle 11 si terrà il terzo appuntamento con la rassegna “Letteratura e sostenibilità: quando racconti e romanzi salvano il pianeta”. Dal cantico delle creature di san Francesco d’Assisi, primo manifesto dell’ecologia profonda, alle città invisibili di Italo Calvino, la letteratura ci ha spesso indicato la via su cui muovere la vita con gli altri e con sé stessi. A volte suggerendo come salvare il pianeta dall’uomo stesso attraverso la poesia di Gabriele D’Annunzio. Interviene Claudia Berra docente dell’Università statale di Milano. L’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory reciterà il Cantico della creature, alcuni passaggi dalla Divina commedia di Dante e poesie di Gabriele d’Annunzio.