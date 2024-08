L’eterno riposo può attendere: "Abbiamo esaurito tutti i loculi"

Rho (Milano) – Loculi terminati nel cimitero centrale di Rho. In città chi muore sarà tumulato in loculi provvisori in attesa che vengano realizzati i nuovi spazi per la sepoltura. È il Comune a dare la notizia con una nota stampa, "come previsto nei mesi scorsi sulla base dell’andamento dei decessi, in questi giorni di agosto è terminata la disponibilità di loculi al cimitero di corso Europa". Insomma era tutto previsto, tant’è che "il Comune di Rho si sta attrezzando da tempo, predisponendo nuovi loculi che verranno realizzati a partire dalla metà di settembre. I loculi temporanei sono stati appositamente realizzati dall’amministrazione per far fronte alle eventuali criticità, in modo da non creare alcun disagio o deposito nella cappella del cimitero come avvenuto finora".

L’assegnazione di loculi provvisori nel camposanto centrale sarà a costo zero, i familiari non dovranno sostenere la spesa per due sepolture. "L’estumulazione successiva e la tumulazione nella collocazione definitiva saranno a carico del Comune – spiegano dal Municipio –. Ai familiari saranno in carico le normali spese cimiteriali di tumulazione, non ci saranno trasferte da un cimitero all’altro: le operazioni di spostamento avverranno all’interno dello stesso cimitero".

L’ultimo “viaggio“ per i rhodensi che moriranno nei prossimi mesi sarà tutt’altro che tranquillo, e in due fasi. "Per i familiari dei defunti ci sarà solo il disagio di dover posticipare la collocazione definitiva – spiega l’assessora ai servizi cimiteriali e vicesindaco Maria Rita Vergani –. La necessità di nuovi loculi definitivi si è scontrata con la lungaggine dei tempi tecnici di autorizzazione e costruzione. Abbiamo comunque rimediato con una soluzione che non comporterà alcun disagio rilevante, anche perché il Comune si farà carico delle spese necessarie per garantire a tutti la sepoltura in spazi adeguati".

Ma quali sono i tempi di realizzazione dei nuovi loculi? Nei giorni scorsi si è concluso l’iter per l’aggiudicazione definitiva della gara, è previsto un sopralluogo operativo da parte della ditta che ha vinto l’appalto nei primi giorni di settembre. La consegna lavori sarà a metà settembre, se non ci saranno intoppi, i nuovi loculi verranno messi in vendita all’inizio di dicembre. Nel cimitero di corso Europa è prevista la costruzione di 68 nuovi loculi e cento ossari, al cimitero di Terrazzano altri sedici loculi.