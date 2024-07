Lavori al cimitero: "Serve più spazio"

Dopo un lungo lavoro di progettazione, sta per iniziare l’intervento molto delicato e tanto atteso sul cimitero, per rispondere alla mancanza di loculi per i defunti. Da settimana prossima, a partire da mercoledì 17 luglio, sarà allestito il cantiere per i lavori del "lotto 1" del cimitero comunale che prevede la realizzazione di 384 loculi, 18 cellette ossario, 84 cellette cinerarie e 4 cappelle gentilizie (ognuna con 6 loculi e 5 cellette ossario). Il secondo lotto (speculare al primo), da realizzare in futuro, ne comprenderà altrettante. I lavori dureranno circa sei mesi.

"In presenza del cantiere - spiegano dal Comune - il cimitero resterà aperto al pubblico con i consueti orari e sarà garantita l’apertura anche il giorno di Ferragosto, dalle 8.30 alle 12.30. La cittadinanza sarà tenuta a rispettare in modo rigoroso e scrupoloso tutte le indicazioni sul posto, senza mai travalicare i confini del cantiere, a tutela della propria sicurezza".

Per consentire i lavori, sarà occupato e quindi non accessibile una parte del parcheggio. "Dopo un lungo lavoro di progettazione e un bando di gara impegnativo - spiega Stefano Parmesani, assessore ai Lavori pubblici (nella foto) - iniziamo il grande intervento di ampliamento del cimitero comunale con il primo lotto e si raddoppierà in futuro con un secondo intervento. L’obiettivo è assicurare alla cittadinanza gli spazi necessari per la sepoltura dei propri cari in particolare nei loculi e nelle cellette cinerarie. I lavori dureranno parecchi mesi, si cercherà di causare il minor disagio possibile ai cittadini ma occorrerà pazienza e la collaborazione di tutti, in modo da poter lavorare in sicurezza e in sicurezza poter continuare a visitare i propri cari defunti".

Francesca Grillo