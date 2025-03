“L’enciclopedia della donna perfetta“. Letture, musica e testi pieni di ironia

Per celebrare l’8 marzo a Pioltello arriva “L’enciclopedia della donna perfetta“, una riflessione divertente (e amara) sulla condizione femminile di oggi, con mogli, fidanzate e madri che affrontano con ironia le difficoltà legate ai pregiudizi di genere. Fra letture e musiche, scoperte e ricordi, sorprese e soprattutto risate, si scoprirà che sotto la patina del cambiamento si nascondono pregiudizi duri a morire. Lo spettacolo, ideato da Stefania Carlesso, con Evarossella Biolo e Stefania Carlesso per la direzione artistica di Luisa Trevisi, è in programma venerdì 7 alle 20.30 in sala consiliare (via Cattaneo). Ingresso libero.