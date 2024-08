L’emergenza medici di base. Dopo la raccolta firme, la risposta: "Ambulatori disponibili quasi gratis"

Il Comune di Rho e le farmacie comunali metteranno a disposizione, da settembre, due ambulatori a prezzo simbolico per nuovi medici di base che scelgono di svolgere la loro attività in città. Si tratta di due locali sopra la nuova sede della Farmacia comunale 1, in corso Europa, proprio davanti all’ospedale. Dopo le 500 firme raccolte da parte di Rifondazione Comunista per denunciare la carenza di medici di base in città e chiedere "il rafforzamento della medicina territoriale", arriva una prima risposta. È il sindaco Andrea Orlandi, in risposta alla petizione popolare e alla lettere ricevuta, a darne notizia. "Grazie al contributo di moltissimi cittadini che hanno firmato la nostra petizione, possiamo dire che un primo passaggio è stato superato - dichiara Mario Pittella, rappresentante di Rifondazione - ringraziamo il sindaco Orlandi che si è preso in carico la problematica relativa alla carenza dei medici di base. Ora aspettiamo l’adeguamento necessario dei locali con alcune opere infrastrutturali e di vedere pubblicata la manifestazione d’interesse che potrebbe portare nuovi medici in città". In altri Comuni, per esempio Pregnana e Pogliano Milanese, l’Amministrazione si è mossa nella stessa direzione.

Ma secondo Rifondazione non basta, "secondo noi è carente la risposta di Asst Rhodense e riteniamo urgentissimo trovare una soluzione definitiva". Gli esponenti di Rifondazione stanno lavorando insieme ad altri comitati cittadini e coordinamenti territoriali per una mobilitazione che faccia pressione sui vertici della Asst Rhodense. Oggi ci sarà un banchetto in piazza San Vittore dalle 10 alle 12.30 informare la cittadinanza.