L’emergenza caldo continua Pronto soccorso in affanno Arriva l’Admission room

di Monica Guerci

Il caldo da bollino rosso di questi giorni di metà luglio ha mostrato i suoi effetti anche nei Comuni del Rhodense. Temperature africane, afa e umidità hanno colpito qui come in tutta la Lombardia. L’emergenza si è mostrata soprattutto nei pronto soccorso degli ospedali che hanno registrato un incremento degli accessi fino all’8%, rispetto al mese di giugno. A Rho, in particolare, per fronteggiare gli effetti del caldo sulla salute dei cittadini, oltre al "codice calore" è stata attivata l’Admission room, un’area dedicata alle persone in attesa di essere inviate all’Unità operativa specifica. "A causa del caldo i pazienti che arrivano in pronto soccorso presentano sintomi quali disidratazione, astenia ed ipotensione arteriosa fino ad arrivare a quadri più gravi quali insufficienza renale acuta, sincope e colpo di calore", spiega Adelina Salzillo, direttore sanitario dell’Asst di Rho. I più colpiti dal caldo sono le persone fragili e gli anziani con comorbidità. "Anche la nostra struttura ha attivato un “codice calore” che stabilisce un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale che consente di riconoscere e trattare precocemente le patologie correlate al caldo", aggiunge la dottoressa. Inoltre qui è stato adottato un provvedimento pensato per ridurre il sovraffollamento all’ospedale di questo periodo. "Abbiamo attivato l’Admission room - prosegue Salzillo -, cioè un’area dedicata per i pazienti che terminato il percorso di emergenza-urgenza al pronto soccorso e sono in attesa di essere inviati all’Unità operativa per il loro problema assistenziale". Per tutti ci sono dei "consigli da seguire", ricordano dell’azienda ospedaliera: "Stare a casa nelle ore più calde della giornata, bere in misura maggiore rispetto all’ ordinario (gli anziani vanno spesso stimolati), aumentare il consumo di frutta e verdura, proteggere la cute con creme ad adeguata schermatura dai raggi Uv, rivalutare con il medico curante le terapie croniche (esempio diuretici), monitorare la pressione arteriosa, la temperatura corporea e la diuresi". Da oggi il caldo dovrebbe allentare la sua morsa, "è in arrivo - assicurano i meteorologi - aria più fresca".