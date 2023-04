Lego Store, apre un altro negozio a Milano: ecco dove e quando

Mattoncini, mattoncini ovunque sotto la Madonnina. Lego ha scelto Milano per aprire il suo venticinquesimo negozio ufficiale in Italia. Il nuovo shop aprirà il 7 aprile in piazza Gae Aulenti, anche se verrà ufficialmente inaugurato il 14 aprile. All’ingresso, non poteva che essere posizionato uno dei simboli più iconici della capitale economica italiana: il tram. Nello specifico, un modello costruito dall’artista Luca Petraglia con 2.050 mattoncini, per un peso di oltre 1,6 chili.

Il negozio voluto dal Gruppo Lego in partnership con Percassi sarà il secondo in territorio meneghino, dopo quello in piazza San Babila aperto nel 2016. E l’omaggio alla città non si ferma: in occasione del Fuori Salone, dal 17 aprile, sarà esposto anche il modello 3D in mattoncini del Bosco Verticale, realizzato da Riccardo Zangelmi, unico Lego Certified Professional Italiano, composto da ben 32.000 mattoncini, un peso complessivo di 34 kg e 90 ore di lavoro tra progettazione e assemblaggio, in una riproduzione che presenta ben 6.000 fiori e piante.

“Da sempre esploriamo nuovi modi per elevare l'esperienza in-store e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori e delle nostre consumatrici, dai piccoli ai più grandi”, ha detto Rossana Mastrosimini, Channel director Lego certified stores per l’Europa dell’Ovest.

"Siamo molto felici di aprire in questa piazza, che è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità locale e internazionale sin dalla sua inaugurazione in occasione di Expo 2015", ha commentato Matteo Morandi, amministratore delegato di Percassi Retail. "Non potevamo trovare location migliore dopo quella di San Babila".