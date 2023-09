Legno a disposizione delle scuole "Usiamolo per le aule all’aperto"

di Laura Lana

Alle scuole del territorio andrà il legname di risulta delle potature del verde, dopo gli interventi straordinari tuttora in corso per il ripristino post maltempo di fine luglio. Lo ha deciso l’amministrazione che ha accolto la proposta del consigliere comunale Filippo Ielmini come occasione per ridare vita e non sprecare una risorsa preziosa. In poco meno di un mese, la società Nord Milano Ambiente ha raccolto, trasportato e stoccato per il riciclo 240 tonnellate di legno. Una parte di questo patrimonio potrà essere valorizzato, soprattutto per arricchire quelle attività che rientrano nel progetto di outdoor education. "Grazie al consigliere Ielmini per l’idea che abbiamo accolto con particolare favore – ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi –. La disponibilità di legno, particolarmente abbondante e vario, frutto delle potature straordinarie necessarie dopo il maltempo, spero sia accolta come opportunità dalle scuole per dar vita a progetti educativi all’insegna del riuso e del riciclo. L’inizio di un nuovo anno scolastico è vicino e questo può essere un importante spunto per stimolanti attività da proporre ai ragazzi". Il Comune sta già inviando una comunicazione ad hoc indirizzata a tutti i dirigenti, illustrando nel dettaglio l’opportunità di usufruire gratuitamente del legname e le modalità per riceverlo. La missiva conterrà inoltre indicazioni sulla tipologia di materiale disponibile e il link per la “prenotazione”.

Già alcuni plessi non sono nuovi a lavorare nelle aule all’aperto con i materiali naturali. Ad aprile è stato anche inaugurato Bosco blu, un giardino che ha visto proprio la creazione di percorsi didattici all’insegna della scoperta e del movimento attraverso il recupero di legno, scarti industriali e altri materiali, che sono stati modellati e installati dalla protezione civile cinisellese. "La volontà ora è quella di aggiungere quel nuovo legname idoneo, creato dalle potature straordinarie ancora in corso, al deposito permanente delle varie operazioni ordinarie. Un’iniziativa intrapresa anche da altri Comuni colpiti dal maltempo e alle prese con lo smaltimento del legno in un’ottica di economia circolare e di educazione al riciclo". Il settore Verde del Comune sta coordinando le operazioni di selezione e stoccaggio del materiale idoneo a uso scolastico, così da essere pronti per la consegna gratuita ai plessi che ne faranno richiesta, grazie alla collaborazione di protezione civile e Nord Milano Ambiente.