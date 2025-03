Legionella a Cormano: "I bambini sono al sicuro"

Valori di legionella uguali e superiori al limite di sicurezza rispettivamente in due rubinetti della cucina del plesso scolastico comprensivo pubblico di via Beccaria, nel quartiere di Brusuglio, e subito sono scattate le misure precauzionali: cucina chiusa, sostituzione dei filtri rompigetto dei rubinetti, disinfezione completa dell’impianto idrico prevista per la la prossima settimana e pasti arrivati dalla scuola di via Ariosto. Ma "non c’è alcun allarmismo; e non vi è alcun pericolo per gli studenti e per il personale – precisa il sindaco di Cormano Luigi Magistro –. Le scuole saranno aperte domani, come lo sono state in questa settimana, visto che una lieve non conformità è stata riscontrata solo nelle cucine di via Beccaria".

I prelievi dell’acqua, secondo gli ultimi controlli di routine portati avanti dal Comune di Cormano sull’acqua di rete municipale, hanno rilevato, nello specifico, questi dati nei due rubinetti della cucina di via Beccaria: nell’acqua di rete del lavandino del lavaggio stoviglie, a temperatura prodotta 36,8 °C, per la legionella si sono registrate 1000 unità formanti colonie per litro (ufc/l), mentre nell’acqua di rete del lavandino singolo, a temperatura prodotta di 46,3 °C, la legionella era al livello di 2.300 ufc/l. Secondo il Decreto legge 18 del 23 febbraio 2023, la soglia di sicurezza o il parametro legionella nell’acqua di rete è pari a 1000 unità formanti colonie per litro. E, come precisa un comunicato della Giunta, "nei bagni della scuola non è presente l’acqua calda, quindi mancano le condizioni affinché la legionella si diffonda".

Niente a che vedere, dunque, con quanto successe nella vicina città di Bresso nel corso degli anni: nel 2024 ci furono due casi di legionellosi nel giro di un mese, mentre nell’agosto del 2023 ci fu il decesso di un’ottanunenne. Nell’estate del 2018, i contagiati furono addirittura 52: cinque ammalati morirono a causa del terribile batterio. Quattro anni prima, nell’ottobre 2014, le infezioni furono sei, con il decesso di un bressese.

A Cormano, la prossima settimana, con la chiusura delle scuole per il Carnevale, le aziende specializzate effettueranno una sanificazione completa degli impianti idrici, con i monitoraggi e con le tempistiche dei prelievi ogni quindici giorni.