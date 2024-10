Legambiente fa tappa a San Giuliano: "Noi, in prima linea per il riciclo"

Un’azienda con 36 anni di vita, 150 addetti e 60 milioni di fatturato, specializzata nel trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non. Alla Mecomer, azienda di Sesto Ulteriano controllata da Séché, nella giornata di ieri ha fatto tappa la campagna nazionale di Legambiente "I cantieri della transizione ecologica", un tour dal nord al sud della penisola, con visite agli impianti e alle realtà lavorative che, col loro impegno, danno un contributo fattivo all’economia circolare, all’efficientamento energetico e all’abbattimento delle emissioni inquinanti. Partita nel 2023, la campagna ha già toccato diverse località: San Giuliano ha rappresentato la 21esima tappa.

Fondata da Stefano Ferrante nel 1988 e oggi estesa su una superficie di 30mila metri quadrati, nel 2023 la Mecomer ha trattato nel complesso 126mila tonnellate di rifiuti provenienti da vari settori (industriale, chimico, farmaceutico e artigianale), avviandone a termodistruzione, per il recupero energetico, più del 70%. Sul fronte della raccolta di oli usati, ha dato il suo contributo al lavoro del Conou (Consorzio nazionale degli oli minerali usati), raccogliendo da piccoli e medi produttori 1.169 tonnellate di olio esausto, che è stato poi avviato a rigenerazione. Allo stesso modo, sono state raccolte e avviate a rigenerazione 2500 tonnellate di batterie.

Negli ultimi anni l’azienda ha sostenuto forti investimenti (28 milioni di euro in totale) in termini di ammodernamento degli spazi e degli impianti, nel segno di una maggiore sicurezza e qualità del lavoro. I processi produttivi, spalmati sulle 24 ore 7 giorni su 7, sono tenuti costantemente monitorati anche grazie a 79 telecamere collegate ad una control room; recentissima l’inaugurazione di una vasca per la miscelazione dei rifiuti solidi infiammabili. "Il successo dell’economia circolare passa attraverso una corretta gestione dei rifiuti, in particolare quelli speciali che, se non adeguatamente trattati, rischiano di compromettere la salute dell’uomo e dell’ambiente", ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, ricordando che la transizione ecologica può rappresentare anche un volano per l’occupazione. Alla visita alla Mecomer erano inoltre presenti il presidente del Conou Riccardo Piunti, il responsabile scientifico di Legambiente Lombardia Damiano Di Simine, il sindaco di San Giuliano Marco Segala e il suo assessore all’ambiente Alfio Catania. A fare gli onori di casa il ceo Luca Rebolini.