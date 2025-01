L’Ecomuseo in una tesi di laurea: "Territorio da conoscere e tutelare"

Tra parchi, castelli e cascine, il territorio si trasforma in un grande museo all’aperto, da riscoprire e tutelare grazie al contributo di cittadini e appassionati. È questa la filosofia sottesa agli ecomusei. Quello della Vettabbia e dei Fontanili, con base a Pantigliate, è un’associazione che studia, esplora e cerca di valorizzare il territorio del Sud-Est Milanese, dalla zona di Porta Romana fino a Melegnano. Un’area ricca di bellezze storiche e naturalistiche.

Proprio all’ecomuseo della Vettabbia e dei Fontanili, con l’omonimo sito Internet che elenca i principali luoghi d’interesse, è dedicata la tesi di laurea di Sveva Ghilardi, 27enne milanese che nel 2024 si è laureata in Beni culturali alla Cattolica. "Questa realtà mi è sembrata uno spunto interessante, tanto più che gli ecomusei sono iniziative spontanee, nate dal basso. A volte cerchiamo la bellezza in luoghi lontani e non ci rendiamo conto di averla anche a due passi da casa".

"Insieme al fondatore Fabrizio Cremonesi e ad altri attivisti ho visitato spicchi di territorio che non conoscevo. Rocca Brivio è un vero gioiello, nonostante i problemi di gestione che sta attraversando. Molto caratteristica anche Cascina Cantalupo, gestita da due sorelle gentilissime, che vi conservano un’esposizione di attrezzi agricoli. Tra le curiosità non ci sono solo beni storico-architettonici, ma anche esempi di riconversione di ex siti industriali, come quello che oggi ospita la fondazione Prada, nata sulle ceneri di una distilleria. Alcuni beni versano in condizioni precarie: sarebbe bello valorizzarli a loro volta, ma purtroppo è impossibile stare dietro a tutto".

Il 25 gennaio, alla Cascina Roma di San Donato, nell’ambito dell’evento SeasonSnap – Le stagioni del Sud-Est Milano, Sveva Ghilardi verrà nominata socia onoraria dell’ecomuseo. "Sarà un’emozione". A essere insignito del titolo di socio onorario anche il naturalista Walter Ferrari. L’evento, dalle 16.30 alle 18.45, sarà accompagnato da un rinfresco.

Alessandra Zanardi