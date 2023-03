Le vincitrici della prima edizione del Premio donne e lavoro

Sono state rivelate le vincitrici della prima edizione del Premio donne e lavoro, istituito dal Comune, che ha raccolto quasi 30 candidature. Per la categoria Imprese la giuria ha scelto Rita di Vivo (nella foto), titolare della Cesarano Ciro srl, mentre per la categoria Libere professioniste è stata indicata Ester Sofia Ricci di Editate: nel 2020 lascia il posto in libreria per intraprendere l’attività di progettista editoriale in un team di 8 figure professionali che lavorano per la pubblicazione di un libro. Un premio è stato riservato alle under 35: Carolina Dallari, classe 1997, ha lanciato un proprio marchio all’interno del negozio di famiglia, la Ronchi Gioielli. Cristina Finizio, titolare de Le idee di Cris, aperto in via Leonardo da Vinci, è la vincitrice della sezione Artigianato, mentre per la categoria Commercio è stata scelta Savina Bressan, titolare da ben 58 anni della Latteria Bar di via Montegrappa. Domenica alle 17, al Cineteatro Pax, ci sarà la premiazione con Max Pisu.La.La.