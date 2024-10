Le telefonate tra Fedez e Iovino prima del raid

Tra l’ormai celebre lite al The Club e la spedizione punitiva andata in scena qualche ora dopo in via Traiano, ci sono stati diversi contatti telefonici tra i due litiganti, vale a dire il rapper Federico Leonardo Lucia in arte Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino. Emerge pure questo dagli atti dell’inchiesta che ha scandagliato a fondo il mondo ultrà rossonerazzurro, mettendo in evidenza, nel caso dei leader della Sud, una lunga serie di azioni violente sia dentro che fuori dallo stadio Meazza. Del faccia a faccia Fedez-Iovino si è ormai detto quasi tutto, compreso il fatto che il secondo non ha mai presentato querela dopo l’accordo stragiudiziale raggiunto con la controparte. Detto questo, l’analisi del traffico telefonico generato dal cellulare di Fedez racconta che l’artista era effettivamente presente sia nella discoteca di corso Garibaldi dov’è scoppiata la rissa nella notte del 22 aprile sia nell’area del Portello dove Iovino è stato poi picchiato.

Di più: tra i due, dopo il corpo a corpo nel privè che ha costretto i buttafuori a far uscire entrambi dal locale, ci sono state alcune chiamate pochi minuti prima del blitz di via Traiano, nel lasso di tempo compreso tra le 2.54 e le 3.21. L’ipotesi è che i due si siano dati appuntamento per chiarirsi: alle 3.21, gli smartphone di Fedez e Iovino hanno infatti agganciato la stessa cella di via Traiano 13. In quel momento, è andato in scena il pestaggio: Iovino è stato malmenato e buttato a terra da cinque-sei persone, tra le quali è stato riconosciuto anche l’ultrà e bodyguard del rapper Christian Rosiello. N.P.