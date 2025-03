Le sanzioni e la debolezza dell’Europa

Riccardi

Nella scienza economica si guarda all’evoluzione dei cicli nel lungo periodo. Osservazioni preziose alle autorità politiche e monetarie per predisporre strategie riguardo il futuro. I trend costituiscono le tendenze fondamentali che caratterizzano l’attività del complesso economico di un paese, prescindendo dalle variazioni accidentali. Queste hanno modificato la vita di una Nazione incidendo su produttività, inflazione o recessione. Impatti sociali così rilevanti da provocare caos e assalto ai forni. Causa l’attacco russo alla Ucraina, Mosca ha subito una serie di sanzioni destinate ad isolarla e impoverirla. Il Cremlino, con l’appoggio cinese, si è adattato utilizzando strutture finanziarie opache e diventando un centro di economia parallela.

Sono passati tre anni. Molti nodi arrivano al pettine. L’economia russa è dopata dal complesso militare industriale e minacciata da riscaldamento e stagflazione. Ristagno con inflazione nello stesso tempo. Le sanzioni però non hanno patria. Stanno danneggiando quasi tutta l’economia del globo. Con particolare riguardo a quella europea mancante di una direzione univoca. Se non di quella monetaria, alla lunga spuntata. La complessità della situazione non sfugge a Putin che, al di là delle roboanti affermazioni, intuisce arrivato il tempo della pace. Alle sue condizioni, dice. Trump sta tendendo una mano al nuovo zar verso il quale usa carota e bastone. L’Ucraina è il vaso di coccio, l’Europa ha le pistole ma ad acqua, la Cina confucianamente seduta sul letto del fiume, attende in silenzio. In mezzo a fake news, propaganda, minacce, blandizie, ricatti, ritorsioni e quant’altro la diplomazia, quella silenziosa, è al lavoro. Riuscirà a far tacere i cannoni? Lo speriamo perché all’orizzonte appaiono nubi nere e tsunami distruttivi. Terribili. Con un unico trend. Il forte impoverimento di molti strati sociali.