Le piscine estive prese d’assalto. Sconti per anziani, bimbi e residenti

Oasi di relax e refrigerio. Nei giorni dell’anticiclone africano, si riaccendono i riflettori sulle piscine estive, che rappresentano anche un punto d’incontro e socialità. Sono diverse le opportunità offerte dal Sud-Est Milanese a chi è in cerca di tuffi e tintarella.

Con una vasca da 50 metri e una per i più piccoli, a San Donato la piscina ex Snam, in via Caviaga, è aperta tutti i giorni, festivi compresi, dalle 10 alle 19.30.

Per gli adulti, la tariffa giornaliera è di 10 euro dal lunedì al venerdì; 12 euro nel fine settimana e nei festivi. Previsti sconti per gli over65 e i bambini dai 3 agli 11 anni. Sempre a San Donato, dalle 10 alle 19 è aperta tutti i giorni la piscina di via Parri, dove gli scivoli per i tuffi costituiscono una delle principali attrazioni. Il giornaliero costa 10 euro dal lunedì al venerdì (8 per i bambini), 13 euro nel fine settimana (10 per i bambini).

Scivoli a disposizione anche alla piscina comunale di Paullo, aperta dalle 10 alle 19.45 in settimana e dalle 10 alle 18.45 nel weekend.

Dal lunedì al venerdì l’ingresso costa 8,50 euro (6,50 per i bambini), mentre il sabato e la domenica si sale a 10 euro (7,50 per i bambini). A Melegnano la piscina di piazza Bianchi, aperta dalle 10 alle 20 in settimana e dalle 9.30 alle 19.30 nei festivi, costa 7 euro dal lunedì al venerdì e 8 nel weekend; confermati, anche in questo caso, gli sconti per i bambini fino a 11 anni. Fra le strutture a disposizione c’è anche il lido estivo di via Roma, a Segrate, con tariffe agevolate per i residenti. A Peschiera Borromeo la piscina comunale di via Goldoni, con una vasca grande e una per i più piccoli, costa 8 euro nei feriali e 9 nel fine settimana. Dopo lo stop dell’anno scorso, dovuto ad un atto vandalico subìto dalla struttura, quest’anno ha riaperto i battenti la piscina comunale di San Zenone al Lambro, che nella realtà locale rappresenta anche un luogo di aggregazione. L’orario di apertura è 10-20; le tariffe variano dai 5 agli 8 euro. In tutte le strutture c’è la possibilità di sottoscrivere abbonamenti, noleggiare lettini e usufruire di punti di ristoro.

E se le giornate di caldo torrido contribuiscono ad aumentare l’affluenza negli impianti, il meteo incerto che ha caratterizzato il primo scorcio d’estate allunga ombre d’incertezza sui bilanci dei gestori delle strutture.

Intanto, in questi giorni di temperature roventi anche il mare dei milanesi, l’Idroscalo, fa il pieno di bagnanti.