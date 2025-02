Le mani sui soldi di “lady diamanti“. Tutti assolti

Condannati in primo grado a pene fino ad 8 anni e mezzo e tutti assolti in secondo grado. Si è chiuso così, davanti alla Corte d’Appello di Milano, il processo in cui erano imputati un maggiordomo, notai, commercialisti e avvocati accusati di aver messo in piedi un sistema per cercare di appropriarsi del patrimonio milionario di Antinea Massetti de Rico, ex collaboratrice del banchiere Michele Sindona e fondatrice di Idb, Intermarket Diamond Business, rimasta in coma per sei anni, e del secondo marito Richard Edward Hile, morti entrambi nel 2017. Il processo vedeva al centro le accuse di associazione per delinquere, circonvenzione di incapace, falso, peculato e sequestro di persona. Per l’imputazione di circonvenzione è stata dichiarata la prescrizione, mentre è arrivata l’assoluzione con formula piena sulle altre contestazioni.